"Конфлікт із Селезньовим? Не хочу це коментувати. Я хлопець адекватний, зараз їду додому проводити час із сім'єю. Я маю на що витрачати час. Який конфлікт може бути?

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Ми граємо у футбол. Хтось чимось незадоволений, хтось висловлюється. Хтось має особисті претензії чи проблеми. Я не маю жодних претензій і граю у футбол.

Я би кривив душею, якщо би був задоволений усім тим, що відбувалося на полі сьогодні. Я мав моменти забити, але не склалося. Є поле для роботи. Реалізація у нас кульгає, 2:0 – рахунок слизький. Якщо б реалізували все, то він би був прийнятнішим. Але варто віддати належне супернику, який грав у хороший футбол", – заявив хавбек в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що в перерві поєдинку Динамо – Минай скандальний форвард гостей Євген Селезньов намагався спровокувати на конфлікт суперників. Зокрема, він запропонував Караваєву "відійти на вулицю", але ретирувався після пропозиції останнього поговорити на місці.

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