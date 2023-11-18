– Хто найбільший "стиляга" у команді?

– Діма Шастал. Ще Микита Кравченко. В нього свій стиль, ми його за лаштунками називаємо Микита-оверсайз. Він полюбляє такий стиль, він навіть тренується так. Мені, наприклад, комфортно, коли все в розмір, а він може взяти речі трохи більші, щоб йому нічого не заважало. От, певно, два найбільших стиляги.

Шахтар, Дніпро-1 і ще два клуби УПЛ не підтримали скликання Конгресу УАФ для зняття Павелка, – джерело

– Хто найскромніший?

– Думаю, що в спілкуванні Артем Смоляков. Я б не сказав, що він замкнутий. Думаю, що він розкутіший в компанії однолітків. Але мені здається, що він доволі скромний. Хоча, це може бути оманливо, бо зі мною, з Гітчею, з Васею, він може спілкуватись так, а своєму колі він може бути максимально розкутий.

– Хто найбільш балакучий і його неможливо переговорити?

– Денис Янаков. Він любить багато поговорити, побурмотіти, щось порозповідати. В нього така манера поведінки. Він любить “потріщати”, скажімо так.

– Хто найбільше жартує?

– Тут всі. Всі хлопці з почуттям гумору, не можу когось відокремити. І Будківський, і Шабанов може "притравити", посміятись.

– Хто найбільший трудоголік в колективі?

– Те, що я бачу по тренуваннях, хто залишається, якщо брати футбольне поле – це Діма Шастал. Але багато хлопців допрацьовують не лише на полі, той самий Артем Шабанов, той самий Микита Кравченко, вони постійно додатково займаються з тренерами з фізичної підготовки. Багато йдуть до тренажерної зали. тому навскидку – на першому місці Діма Шастал, всі інші теж працюють, але Діма дає собі найбільше часу після тренування саме на полі. Більшість колективу знають, де потрібно допрацювати і у нас кваліфікований тренерський штаб, який нам в цьому допомагає", – сказав Бойко в коментарі прес-службі Полісся.