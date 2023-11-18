– Кто самый большой "стиляга" в команде?

– Дима Шастал. Еще Никита Кравченко. У него свой стиль, мы его за кулисами называем Никита-оверсайз. Он любит подобный стиль, он даже тренируется так. Мне, например, комфортно, когда все в размер, а он может взять вещи побольше, чтобы ему ничего не мешало. Вот, наверное, два самых больших стиляги.

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– Кто самый скромный?

– Думаю, что в общении Артем Смоляков. Я бы не сказал, что он застенчев. Думаю, что он более раскован в компании сверстников. Но мне кажется, что он достаточно скромен. Хотя, это может быть обманчиво, потому что со мной, с Гитчей, с Васей он может общаться так, а своем кругу он может быть максимально раскрепощен.

– Кто наиболее болтлив и его невозможно переговорить?

– Денис Янаков. Он любит многое поговорить, побормотать, что-то рассказать. У него такая манера поведения. Он любит "трещать", скажем так.

– Кто больше всего шутит?

– Здесь все. Все ребята с чувством юмора, не могу кого отделить. И Будковский, и Шабанов может "притравить", посмеяться.

– Кто самый большой трудоголик в коллективе?

– То, что я вижу по тренировкам, кто остается, если брать футбольное поле – это Дима Шастал. Но многие ребята дорабатывают не только на поле, тот же Артем Шабанов, тот же Никита Кравченко, они постоянно дополнительно занимаются с тренерами по физической подготовке. Многие идут в тренажерный зал. поэтому навскидку – на первом месте Дима Шастал, все остальные тоже работают, но Дима дает себе больше времени после тренировки именно на поле. Большинство коллектива знают, где нужно доработать и у нас квалифицированный тренерский штаб, который нам в этом помогает", – сказал Бойко пресс-службе Полесья.