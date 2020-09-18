Шарпар помог Риге одолеть Тре Фиори и пробиться в следующий раунд квалификации Лиги Европы
Рига принимала Тре Фиори в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Читайте отчет на Футбол 24.
Лига Европы, второй отборочный раунд
Рига – Тре Фиори – 1:0
Гол: Педринью, 57
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Из-за плохих погодных условий в столице Эстонии матч не состоялся по расписанию и был перенесен на сегодня, 18 марта. Хозяева полностью завладели инициативой, но несмотря на обилие моментов мяч упорно не шел в ворота.
После перерыва игрокам Риги удалось открыть счет, этот гол и выбил гостей из Сан-Марино из квалификации Лиги Европы. На 85-й минуте матча на поле вышел украинский хавбек столичного клуба Вячеслав Шарпар.
В следующем раунде турнира Рига сыграет против Селтика.
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