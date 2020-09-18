Лига Европы, второй отборочный раунд

Рига – Тре Фиори – 1:0

Гол: Педринью, 57

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Из-за плохих погодных условий в столице Эстонии матч не состоялся по расписанию и был перенесен на сегодня, 18 марта. Хозяева полностью завладели инициативой, но несмотря на обилие моментов мяч упорно не шел в ворота.

После перерыва игрокам Риги удалось открыть счет, этот гол и выбил гостей из Сан-Марино из квалификации Лиги Европы. На 85-й минуте матча на поле вышел украинский хавбек столичного клуба Вячеслав Шарпар.

В следующем раунде турнира Рига сыграет против Селтика.

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