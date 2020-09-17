Аріс програв Колосу в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Аріс – Колос.

Перший тайм звітної зустрічі завершився без голів, але відразу по перерві Колос вийшов вперед – Новак забив після прострілу зі штрафного від Богданова.

Колос дебютував у Лізі Європи з історичної перемоги над Арісом

Екс-хавбек Дніпра Бруну Гама відновив рівновагу. Підопічні Костишина знайшли сили, щоб вирвати історичну перемогу. Ємець отримав м'яч на куті карного майданчика і потужно пробив, а Антюх добив у ворота після невпевнених дій голкіпера суперника – 1:2!