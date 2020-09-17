Сенсаційний дебют команди Костишина у відеоогляді матчу Аріс – Колос – 1:2
23:28 - Читать на русском
Аріс програв Колосу в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Аріс – Колос.
завершено
Євгеній Новак 47’
Денис Антюх 63’
47’ Євгеній Новак
63’ Денис Антюх
Перший тайм звітної зустрічі завершився без голів, але відразу по перерві Колос вийшов вперед – Новак забив після прострілу зі штрафного від Богданова.
Колос дебютував у Лізі Європи з історичної перемоги над Арісом
Екс-хавбек Дніпра Бруну Гама відновив рівновагу. Підопічні Костишина знайшли сили, щоб вирвати історичну перемогу. Ємець отримав м'яч на куті карного майданчика і потужно пробив, а Антюх добив у ворота після невпевнених дій голкіпера суперника – 1:2!
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