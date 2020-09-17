Загалом у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграють 92 команди. Левова частина матчів відбудеться саме 17 вересня, якщо точно – 43. Протистояння на цій стадії турніру складаються з однієї зустрічі. "Футбол 24" відстежує результати ігрового дня онлайн у цій новині.

Зауважимо, що сьогодні у єврокубках дебютує Колос. Команда Руслана Костишина гостює у грецького Аріса. Звіт про цю гру також можна буде прочитати на нашому сайті. Окрім того, у матчі Кукесі – Вольфсбург визначиться суперник Десни у третьому раунді кваліфікації.

Коротко про головне: Андрій Сахневич у складі Вентспілса абсолютно без шансів поступився Русенборгу (1:5) і ганебно покинув єврокубки. Екс-гравець Колоса та Олександрії відіграв увесь матч. Вихованець Реала Роберто Сольдадо відзначився голом, а його Гранада легко пройшла далі.

Результати дня:

Кайсар – АПОЕЛ – 1:4

Вентспілс – Русенборг – 1:5

Ренова – Хайдук – 0:1

Арарат-Вірменія – Фола – 3:3 (триває овертайм)

Астана – Будучность – 0:1

Теута – Гранада – 0:4

Голи: Сольдадо, 5, Кенеді, 10, Еррера, 31, 46

Лінкольн – Рейнджерс – початок матчу о 18:00

КуПС – Слован – початок матчу о 18:30