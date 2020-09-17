Ліга Європи: українець з ганьбою вилетів від Русенборга, Сольдадо нагадав про себе голом – LIVE
Відбулися матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Результати поєдинків 17 вересня – у цій новині на "Футбол 24".
Загалом у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграють 92 команди. Левова частина матчів відбудеться саме 17 вересня, якщо точно – 43. Протистояння на цій стадії турніру складаються з однієї зустрічі. "Футбол 24" відстежує результати ігрового дня онлайн у цій новині.
Зауважимо, що сьогодні у єврокубках дебютує Колос. Команда Руслана Костишина гостює у грецького Аріса. Звіт про цю гру також можна буде прочитати на нашому сайті. Окрім того, у матчі Кукесі – Вольфсбург визначиться суперник Десни у третьому раунді кваліфікації.
Коротко про головне: Андрій Сахневич у складі Вентспілса абсолютно без шансів поступився Русенборгу (1:5) і ганебно покинув єврокубки. Екс-гравець Колоса та Олександрії відіграв увесь матч. Вихованець Реала Роберто Сольдадо відзначився голом, а його Гранада легко пройшла далі.
Результати дня:
Кайсар – АПОЕЛ – 1:4
Вентспілс – Русенборг – 1:5
Ренова – Хайдук – 0:1
Арарат-Вірменія – Фола – 3:3 (триває овертайм)
Астана – Будучность – 0:1
Теута – Гранада – 0:4
Голи: Сольдадо, 5, Кенеді, 10, Еррера, 31, 46
Лінкольн – Рейнджерс – початок матчу о 18:00
КуПС – Слован – початок матчу о 18:30