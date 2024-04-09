Відомий український фахівець Володимир Шаран прокоментував чутки про те, що може відновити тренерську кар'єру в Звягелі.

"Та ні. Ніхто очолювати Звягель не буде. Це однозначно. В мене тільки на вівторок запланована розмова з президентом клубу. Така ситуація.

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Ну, ні – жодних пропозицій не надходило. Ми тільки розмовляти будемо. Ніхто не збирається очолювати Звягель. А так, це хороша команда, тут питань немає. Там є тренер, тож нехай працює", – сказав Шаран у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, наразі клуб із Житомирщини очолює Микола Гібалюк, який став виконувачем обов'язків після переходу в Полісся Сергія Шищенка. Наразі Звягель йде на другому місці Другої ліги. Володимир Шаран перебуває без роботи з листопада, коли покинув Минай.

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