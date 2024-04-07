Друга ліга 2023/24, 22-й тур

Дружба Мирівка – Чайка – 1:1

Голи: Порохня, 40 – Семенець, 17

Звягель – ЮКСА – 0:2

Голи: Ховайко, 29, Демиденко, 72

Вилучення: Чередниченко, 70 (Звягель)

Нереалізований пенальті: Морговський, 43 (Звягель)

Карпати Львів-2 – Нива Вінниця – 0:0

Кудрівка – Кремінь-2 – 4:2

Голи: Євтушенко, 5, 24, Зоренко, 55, 65 – Куць, 11, Заїченко, 64

У битві лідерів ЮКСА виявився сильнішим за Звягель. Ховайко вивів ЮКСА вперед на 29-й хвилині, а перед перервою Звягель міг відігратись, але Морговський не реалізував пенальті – воротар відбив. У другій половині Звягель залишився у меншості – другу жовту отримав Чередниченко. А через 2 хвилини Демиденко подвоїв перевагу ЮКСА.

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Карпати Львів-2 та Нива Вінниця не змогли виявити сильнішого, розписавши безгольову нічию. Також без переможця завершилась гра Дружби та Чайки – команди обмінялись голами Семенця та Порохні ще в першому таймі. А Кудрівка перестріляла Кремінь-2. Євтушенко та Зоренко оформили по дублю, на що голами змогли відповісти Куць та Заїченко.