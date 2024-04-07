Звягель програв ЮКСА у битві за лідерство, Кудрівка перестріляла Кремінь 2: Друга ліга
Відбулись недільні поєдинки 22-го туру Другої ліги. Читайте огляд зустрічей на "Футбол 24".
Друга ліга 2023/24, 22-й тур
Дружба Мирівка – Чайка – 1:1
Голи: Порохня, 40 – Семенець, 17
Звягель – ЮКСА – 0:2
Голи: Ховайко, 29, Демиденко, 72
Вилучення: Чередниченко, 70 (Звягель)
Нереалізований пенальті: Морговський, 43 (Звягель)
Карпати Львів-2 – Нива Вінниця – 0:0
Кудрівка – Кремінь-2 – 4:2
Голи: Євтушенко, 5, 24, Зоренко, 55, 65 – Куць, 11, Заїченко, 64
У битві лідерів ЮКСА виявився сильнішим за Звягель. Ховайко вивів ЮКСА вперед на 29-й хвилині, а перед перервою Звягель міг відігратись, але Морговський не реалізував пенальті – воротар відбив. У другій половині Звягель залишився у меншості – другу жовту отримав Чередниченко. А через 2 хвилини Демиденко подвоїв перевагу ЮКСА.
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Карпати Львів-2 та Нива Вінниця не змогли виявити сильнішого, розписавши безгольову нічию. Також без переможця завершилась гра Дружби та Чайки – команди обмінялись голами Семенця та Порохні ще в першому таймі. А Кудрівка перестріляла Кремінь-2. Євтушенко та Зоренко оформили по дублю, на що голами змогли відповісти Куць та Заїченко.