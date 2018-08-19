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Шаран вважає, що Цуріков заслуговує на увагу тренерів збірної України

09:54 237 Читать на русском
Шаран вважає, що Цуріков заслуговує на увагу тренерів збірної України
Андрій Цуріков / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран вважає, що лівий захисник команди, екс-гравець Динамо Андрій Цуріков гідний виклику на тренувальний збір національної збірної України.

"Він дуже серйозно додав. І все-таки його позиція лівий захисник. Коли ми продали іншого гравця, то розраховували на нього як на лівого захисника.

І тому я вважаю, що Андрій Миколайович Шевченко має подивитися на цього гравця, якого, в принципі, в Києві давно знають, тому що він грав за Динамо. І я вважаю, що він заслуговує, щоб його взяли на тренувальний збір збірної.

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Адже ті показники фізичних даних, які він показує, дуже серйозні. Те, що було на тестуваннях перед чемпіонатом, я такого ще не бачив", – сказав Шаран на прес-конференції після матчу з Динамо, відповідаючи на питання журналістів.

Джерело: Футбол 24
Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Цуріков Андрій Цуріков Олександрія Олександрія Збірна України Володимир Шаран Володимир Шаран
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