Шаран вважає, що Цуріков заслуговує на увагу тренерів збірної України

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран вважає, що лівий захисник команди, екс-гравець Динамо Андрій Цуріков гідний виклику на тренувальний збір національної збірної України.

"Він дуже серйозно додав. І все-таки його позиція лівий захисник. Коли ми продали іншого гравця, то розраховували на нього як на лівого захисника.

І тому я вважаю, що Андрій Миколайович Шевченко має подивитися на цього гравця, якого, в принципі, в Києві давно знають, тому що він грав за Динамо. І я вважаю, що він заслуговує, щоб його взяли на тренувальний збір збірної.

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Адже ті показники фізичних даних, які він показує, дуже серйозні. Те, що було на тестуваннях перед чемпіонатом, я такого ще не бачив", – сказав Шаран на прес-конференції після матчу з Динамо, відповідаючи на питання журналістів.