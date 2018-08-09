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Петряк: Основним гравцем збірної України найближчим часом себе не бачу – на це є об'єктивні причини

18:07 688 Читать на русском
Петряк: Основним гравцем збірної України найближчим часом себе не бачу – на це є об'єктивні причини
Іван Петряк / фото із соцмереж

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк зізнався, що наразі не надто розраховує на виклик у збірну України.

"Чи не боюсь, що після переходу в Ференцварош зникну з поля зору тренерського штабу збірної України? Сидячи на лавці в Шахтарі, я був би в полі зору?

"Після поразки нас відправили копати яму". Він керує школою з арифметики і не тримає зла на Шуфрича, попри борг у 9 млн

Ні, ну мене можна було б побачити, ще б лавку вище поставити. Насправді, з цього приводу я не переживаю. З Андрієм Шевченком прямого контакту немає. Основним гравцем збірної України найближчим часом себе не бачу – на це є об'єктивні причини, про які не хотілося б говорити.

Я живу сьогоднішнім днем. Граю і отримую задоволення тут і зараз, а що буде через кілька років – життя покаже. Для мене зараз важливо повернути ігрові кондиції і грати на постійній основі", – цитує Петряка Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

До слова, Петряк вже забив дебютні голи за угорський клуб.

Теги
Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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