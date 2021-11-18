"Вважаю, що склад, який був у грі з боснійцями у збірної України, є оптимальним. Оптимальними були заміни. Петраков та його помічники спрацювали просто чудово! По-перше, українській збірній вдалося зіграти на нуль, а по-друге, тренерський штаб випустив на заміну того нападника, якого хотілося побачити в грі трохи раніше — Довбика. Цей футболіст зараз перебуває в дуже добрих кондиціях, і коли Боснія розкривалася, потрібна була швидкість і простір за спиною її захисників.

Петраков офіційно затверджений головним тренером збірної України

Читалася поява на полі також Шапаренка, а потім і Сидорчука. При цьому Зінченка було переведено на лівий фланг півзахисту. Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим зробив усе настільки правильно, що вдалося досягти того результату, якого ми прагнули. Він заслуговує на слова подяки та поваги", – цитує Шарана Meta-ratings.

Перемога над боснійцями дозволила Україні пробитись у плей-офф відбору до ЧС-2022, де нашим суперником може стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.

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