"Считаю, что состав, который был в игре с боснийцами у сборной Украины, является оптимальным. Оптимальными были замены. Петраков и его помощники сработали просто замечательно! Во-первых, украинской сборной удалось сыграть на ноль, а во-вторых, тренерский штаб выпустил на замену того нападающего, которого хотелось увидеть в игре чуть раньше — Довбика, который сейчас находится в очень хороших кондициях, и когда Босния раскрывалась, нужна была скорость и пространство за спиной ее защитников.

Петраков официально утвержден главным тренером сборной Украины

Читалось появление на поле также Шапаренко, а затем и Сидорчука. При этом Зинченко был переведен на левый фланг полузащиты. Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым сделал все настолько правильно, что удалось добиться того результата, к которому мы стремились. Он заслуживает благодарности и уважения", – цитирует Шарана Meta-ratings.

Победа над боснийцами позволила Украине пробиться в плей-офф отбора в ЧМ-2022, где нашим соперником может стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.

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