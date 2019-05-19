Шаран: Це був найгірший матч Олександрії у сезоні, нам соромно перед уболівальниками

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку від Львова (0:1).

"Не буду розповідати, про що я говорив, тому що в таких ситуаціях завжди тренер бере на себе відповідальність, як і я брав перед цим. В цей раз не можу взяти на себе відповідальність, тому що ви самі самі все бачили, це не футбол.

Олександрія – Львів – 0:1 – відео голу та огляд матчу

Беручи до уваги три матчі попереду, це була найгірша гра. Просто немає слів, що можна сказати про цю зустріч. Зараз я не буду шукати причини, всі розуміють, що хтось вибуває на якийсь термін, відразу ж це наочно видно по грі. Молодим ще, може, зарано, а гравці, які вибули, вони б, звичайно, посилили сьогоднішню гру.

Але потрібно доводити в кожному матчі. Розумію, що з Шахтарем ми зіграли пристойно, хоча я незадоволений діями в атаці взагалі, якщо команда знаходиться на третьому місці і хоче чогось досягти. З Шахтарем потрібно грати, наприклад як у домашньому матчі.

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А сьогодні у мене немає слів. Думав перед грою навпаки не навантажувати футболістів психологічно, ми говорили на теорії, що суперник дуже серйозний. Але я побачив, що півкоманди боялися грати в футбол.

Мені соромно перед уболівальниками, перед усіма, хто дивився матч. Тому сьогодні все заїжджають на базу, а завтра поїздом на Маріуполь, подивимося, як вони там зіграють. Бабогло пропустить матч через дискваліфікацію, ще 7 гравців на картках, інші не встигнуть відновитися", – розповів Шаран на післяматчевій прес-конференції, передає телеканал Футбол.