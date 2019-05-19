Шаран: Это был худший матч Александрии в сезоне, нам стыдно перед болельщиками

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение от Львова (0:1).

"Не буду рассказывать, о чем я говорил, потому что в таких ситуациях всегда тренер берет на себя ответственность, как и я брал перед этим. В этот раз не могу взять на себя ответственность, потому что вы сами сами все видели, это не футбол.

Александрия – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Принимая во внимание три матча впереди, это была худшая игра. Просто нет слов, можно сказать об этой встрече. Сейчас я не буду искать причины, все понимают, что кто-то выбывает на какой-то срок, сразу же это наглядно видно по игре. Молодым еще, может, рановато, а игроки, которые выбыли, они бы, конечно, усилили сегодняшнюю игру.

Но нужно доказывать в каждом матче. Понимаю, что с Шахтером мы сыграли прилично, хотя я недоволен действиями в атаке вообще, если команда находится на третьем месте и хочет чего-то достичь. С Шахтером нужно играть, например как в домашнем матче.

Львов на выезде минимально обыграл Александрию и прервал трехмесячную безвыигрышную серию

А сегодня у меня нет слов. Думал, перед игрой наоборот не нагружать футболистов психологически, мы говорили на теории, что соперник очень серьезный. Но я увидел, что полкоманды боялись играть в футбол.

Мне стыдно перед болельщиками, перед всеми, кто смотрел матч. Поэтому сегодня все заезжают на базу, а завтра поездом на Мариуполь, посмотрим, как они там сыграют. Бабогло пропустит матч из-за дисквалификации, еще 7 игроков на карточках, другие не успеют восстановиться", – рассказал Шаран на послематчевой пресс-конференции, передает телеканал Футбол.