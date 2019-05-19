Львів на виїзді мінімально переміг Олександрію і перервав тримісячну безвиграшну серію

В рамках 29 туру чемпіонату України Олександрія вдома поступилась Львову. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У 29-му турі першої групи чемпіонату України Олександрія приймала Львів. "Жовто-чорні" набрали 48 очок і на дев’ять пунктів випереджали свого найближчого переслідувача. Тож сьогодні вони планували перемогою над суперником увійти в історію і завоювати бронзові медалі. Тим більше, що після тріумфу Шахтаря у Кубку України третє місце автоматично дозволяє зіграти у груповому турнірі Ліги Європи. ФК Львів, замикаючи турнірну шістку, перебував у глибокій кризі. Команда не забивала у останніх трьох матчах і не знала смаку перемог у останніх шести поєдинках. Все це тиснуло на команду і вимагало нестандартних рішень.

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Вже на третій хвилині господарі заробили стандарт, однак подача зі штрафного у Дмитра Гречишкіна не вдалась і м’яч опинився в руках у голкіпера. Олександрійці більше контролювали гру, але до небезпечних ударів справа не доходила.

На чотирнадцятій хвилині, після виконання стандарту львів’янами, Вадим Парамонов небезпечно пробивав по воротах і лише реакція Юрія Паньківа врятувала Олександрію від вірного голу. А за чотири хвилини могли забити господарі: Гліб Бухал зі штрафного лівою бездоганно пробивав у кут воріт, однак Олександр Бандура правильно обрав позицію і нейтралізував загрозу. На 37-й хвилині небезпечно пробивав Бруно та круглий пролетів вище воріт.

На початку другого тайму Бруно, отримавши чудову передачу від Пернамбуко, уникнув положення поза грою і вийшов віч-на-віч з голкіпером. Однак його удар влучив прямо у Юрія Паньківа.

На 58-й хвилині Бруно, пройшовши зліва до штрафного майданчика суперника, віддав передачу на Педро і той вдотик переправив м’яч повз голкіпера. Після забитого голу львів’яни не зупинились, а продовжили атакувати. Непогані шанси були і у Бруно і у Альваро. Олександрійці нічого особливого створити так і не змогли.

Тож маємо першу перемогу Львова за останні три місяці, яка принесла команді 33 очки і шосту сходинку. Олександрія з 48-ма пунктами залишилась третьою.

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