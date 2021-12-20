Минай розглядає одразу 5 кандидатур на посаду головного тренера після звільнення Ігоря Леонова, повідомляє meta-ratings.

Леонов: Мене в Минаї замінить дуже сильний фахівець

Зазначається, що найкращі шанси має Володимир Шаран, який зробив собі ім'я завдяки роботі в Олександрії, яку виводив до групового етапу Ліги Європи. Наставник міг очолити закарпатців ще до призначення Леонова, проте тоді вирішив відмовитись від пропозиції клубу.

Нагадаємо, Минай залишився без тренера після останнього матчу в 2021 році. Неоднозначні результати (передостання сходинка у турнірній таблиці УПЛ) призвели до звільнення Леонова. Про призначення нового тренера Минай поки не оголошував.

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