Минай рассматривает сразу 5 кандидатур на должность главного тренера после увольнения Игоря Леонова, сообщает meta-ratings.

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Отмечается, что лучшие шансы у Владимира Шарана, который сделал себе имя благодаря работе в Александрии, которую выводил в групповой этап Лиги Европы. Наставник мог возглавить закарпатцев еще до назначения Леонова, но решил отказаться от предложения клуба.

Напомним, Минай остался без тренера после последнего матча в 2021 году. Неоднозначные результаты (предпоследняя строчка в турнирной таблице УПЛ) привели к увольнению Леонова. О назначении нового тренера Минай пока не объявлял.

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