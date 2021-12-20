"Чи знаю я, хто замінить мене в Минаї? Так, знаю. Якщо він прийде – це дуже добра, порядна людина. Дуже сильний фахівець.

Леонов пояснив причини відходу з Миная

Чи не ревную? Ні. Я дуже добре до нього ставлюся як до людини та фахівця", – резюмував Леонов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Ігор очолив закарпатський клуб у жовтні, замінивши на посту Василя Кобіна. Неоднозначні результати (передостання сходинка у турнірній таблиці УПЛ) призвели до звільнення. Про призначення нового тренера Минай поки не оголошував.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ