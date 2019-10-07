Шаран пожалівся на епідемію травм після перемоги Олександрії над Карпатами

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився думками після перемоги в 10-му турі УПЛ над Карпатами.

"Вдячний за підтримку вболівальникам. Задоволений, що вони прийшли, думаю, їм сподобався матч. Вони повинні розуміти, що ми не змогли б витримати такий темп, який задали зі старту. Сили покидали нас, це було видно. Карпати зрівняли, я переживав, щоб другий не пропустити.

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Ковалець травмувався з Гентом, Лучкевич теж. Протасов отримав травму з Діназом, не відновився. Шендріка прооперували в Римі, він тільки прилетів. Думаю, через місяць він почне тренуватися. Банада пропускав матч через перебір жовтих.

В обоймі у нас достатньо гравців, але потрібна ігрова практика. Запорожан виклався, видно було, що капітан на футбольному полі. Молодь ще не стабільно грає. Але я задоволений. Робимо перепочинок, у нас напружений календар", – сказав Шаран у коментарі прес-службі Олександрії.

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