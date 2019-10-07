toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ІНТЕР - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - СЕВІЛЬЯ КОЛОС - ДИНАМО

Шаран пожалівся на епідемію травм після перемоги Олександрії над Карпатами

11:39 227 Читать на русском
Шаран пожалівся на епідемію травм після перемоги Олександрії над Карпатами
Володимир Шаран / фото: ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився думками після перемоги в 10-му турі УПЛ над Карпатами.

50’ Дмитро Гречишкін
82’ Владислав Бабогло
 
Тім Халль 58’
50’ Дмитро Гречишкін
58’ Тім Халль
82’ Владислав Бабогло

"Вдячний за підтримку вболівальникам. Задоволений, що вони прийшли, думаю, їм сподобався матч. Вони повинні розуміти, що ми не змогли б витримати такий темп, який задали зі старту. Сили покидали нас, це було видно. Карпати зрівняли, я переживав, щоб другий не пропустити.

Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ковалець травмувався з Гентом, Лучкевич теж. Протасов отримав травму з Діназом, не відновився. Шендріка прооперували в Римі, він тільки прилетів. Думаю, через місяць він почне тренуватися. Банада пропускав матч через перебір жовтих.

В обоймі у нас достатньо гравців, але потрібна ігрова практика. Запорожан виклався, видно було, що капітан на футбольному полі. Молодь ще не стабільно грає. Але я задоволений. Робимо перепочинок, у нас напружений календар", – сказав Шаран у коментарі прес-службі Олександрії.

Олександрія вдома перемогла Карпати – "леви" зазнали третьої поспіль поразки в УПЛ

blog_ava
Караваєв: Хіба б щось змінилось, якби я сказав арбітру, що м'яч влучив в обличчя Максименку?
06:00
2382
Теги
Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія - Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
1
год
:
44
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук