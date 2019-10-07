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Шаран пожаловался на эпидемию травм после победы Александрии над Карпатами

11:41 18 Читати українською
Шаран пожаловался на эпидемию травм после победы Александрии над Карпатами
Владимир Шаран / фото: ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мыслями после победы в 10-м туре УПЛ над Карпатами.

50’ Дмитрий Гречишкин
82’ Владислав Бабогло
 
Тим Халль 58’
50’ Дмитрий Гречишкин
58’ Тим Халль
82’ Владислав Бабогло

"Благодарен за поддержку болельщикам. Доволен, что они пришли, думаю, им понравился матч. Они должны понимать, что мы не смогли бы выдержать такой темп, который задали со старта. Силы покидали нас, это было видно. Карпаты сравняли, я переживал, чтобы второй не пропустить.

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Ковалец травмировался с Гентом, Лучкевич тоже. Протасов получил травму с Диназом, не восстановился. Шендрика прооперировали в Риме, он только прилетел. Думаю, через месяц он начнет тренироваться. Банада пропускал матч из-за перебора желтых.

В обойме у нас достаточно игроков, но нужна игровая практика. Запорожан выложился, видно было, что капитан на футбольном поле. Молодежь еще не стабильно играет. Но я доволен. Делаем передышку, у нас напряженный календарь", – сказал Шаран в комментарии пресс-службе Александрии.

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Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Александрия - Карпаты
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