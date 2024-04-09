Известный украинский специалист Владимир Шаран прокомментировал слухи о том, что может возобновить тренерскую карьеру в Звягеле.

"Да нет. Никто возглавлять Звягель не будет. Это однозначно. У меня только на вторник запланирован разговор с президентом клуба. Такая ситуация.

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Ну, нет – никаких предложений не поступало. Мы только разговаривать будем. Никто не собирается возглавлять Звягель. А так, это хорошая команда, тут вопросов нет. Там есть тренер, поэтому пусть работает", – сказал Шаран в комментарии UA-Футбол.

Напомним, сейчас клуб из Житомирщины возглавляет Николай Гибалюк, который стал исполняющим обязанности после перехода в Полесье Сергея Шищенко. Сейчас Звягель идет на втором месте Второй лиги. Владимир Шаран находится без работы с ноября, когда покинул Минай.

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