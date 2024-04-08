Володимир Шаран може працевлаштуватись у друголіговому Звягелі.

Український тренер Володимир Шаран очолить Звягель, повідомляє FootBoom.

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52-річний фахівець змінить на цій посаді Миколу Гібалюка, який після відходу у Полісся Сергія Шищенка виконував обов'язки головного тренера (Звягель називають фарм-клубом Полісся – обидвома проектами опікується Геннадій Буткевич).

За інформацією джерела, перед Шараном стоятиме одне завдання – вихід у Першу лігу. Нині Звягель у турнірній таблиці Другої ліги йде другим, набравши 44 очки, і на 4 пункти відстає від ЮКСА.

Нагадаємо, останнім клубом Шарана був Минай, який він покинув у листопаді 2023 року. Раніше Володимир Богданович тренував другу команду Кривбаса, кропивницьку Зірку, Карпати та Олександрію (двічі).

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