Матч Зоря – Минай стартував о 14:00 на київському стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Закарпатська команда ще ніколи у своїй історії не перемагала луганців і підходила до поєдинку на 11-й позиції турнірної таблиці. Лише в минулому турі підопічні Шарана перервали невдалу серію, обігравши вдома Металіст.

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Що стосується Зорі, то команда Патріка ван Леувена після поразки від Інгульця відібрала очки в Шахтаря і розгромила Олександрію. Як наслідок, луганці посідали 4 місце, а перемога над Минаєм дозволяла їм обійти Динамо і наблизитися до Шахтаря на відстань одного очка.

Команди вийшли на поле за складних погодніх умов – сніг повністю вкрив газон. Стало зрозуміло, що технічного футболу чекати навряд чи варто. Та й спостерігати за цим видовищем було непросто – червоного м'яча не було. Зоря в дебюті гри виглядала цікавіше, а на 18-й хвилині Батагов влучив у поперечину воріт. Гра була дуже в'язкою – м'яч регулярно застрягав у купах снігу, що вкрай ускладнювало завдання командам.

Виділявся Булеца, який кілька разів стріляв по воротах Бандури. Небезпечним був удар Кірюханцева, який заблокував захисник. Міг залетіти м'яч у сітку після навісу Русина. Для гола у першому таймі цих моментів виявилося замало, хоча Зоря була куди ближчою до успіху. 0:0.

По перерві сценарій гри не змінився. Зоря, наскільки це дозволяли умови, атакувала, а Минай і нічия влаштовувала. Небезпечно бив Бутко, який у минулому турі оформив перший дубль у кар'єрі.

За такої гри на перший план виходили стандарти і дальні удари. Один із таких і став гольовим. Володимир Бражко підібрав м'яч за межами штрафного, прибрав захисника і влучно пробив у кут воріт Бандури. 1:0 на 61-й хвилині.

Після забитого м'яча Зоря вже не йшла вперед великими силами. Минай лише впродовж останньої 10-хвилинки пішов на половину поля луганців і зумів таки відігратися в компенсований час. Твердохліб після розіграшу кутового заштовхав м'яч у ворота.

1:1 – Зоря набрала 27 очок і обійшла Динамо за додатковими показниками. Команда ван Леувена піднялася на 3 місце УПЛ, Минай іде 11-м.