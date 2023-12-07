– Що зараз за кадрова революція в Минаї? Клуб покинули досвідчені Бандура, Солдат, Немчанінов, Панасенко. Кажуть, що взагалі команду залишить 10 гравців.

– Ця ситуація була очікуваною. Ми знали, що керівництво хоче скоротити бюджет. Вони планують вирощувати молодь, щоб потім продавати і заробляти, тільки для цього потрібно ж залишитись в Прем’єр-лізі.

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Дійсно, десять гравців покинуть Минай, а може й більше. Я думаю, що відхід такої кількості досвідчених футболістів це забагато для такої команди як Минай.

Але президента теж можна зрозуміти, бо команда не виграє, а по заробітній платі та преміях затримок в Минаї не було. Хоч команда одна із найбільш низькооплачуваних в УПЛ, але все платилось стабільно.

– У минулому сезоні Минай з цими футболістами зайняв восьме місце в УПЛ. Чому у цьому стався регрес?

– З моїм досвідом я відчував, що повторити минулорічний результат буде практично неможливо.

– Чому?

– Я думав, що ми будемо рухатись вперед, але, на превеликий жаль, цього не сталося. Минай влітку не зміг підписати тих гравців, яких я хотів бачити в команді. Фінансові можливості не дозволили це зробити. Хоча президент Миная Валерій Іванович відразу сказав: "Я зможу платити те, що зможу". В цьому плані він своє слово тримав.

– Ви бачили молодь Миная на власні очі. Що можете сказати про них?

– Там дійсно є хороші молоді гравці, три-чотири хлопці. Ольховий і Кемкін – хороші воротарі. Можна відзначити Данила Голуба, якому я давав не так багато часу грати, бо в мене були сумніви, але він перспективний футболіст.

Кораблін, який прийшов з Кривбасу, – хороший гравець. Ще можу назвати нападника Гунічева. Демиденко багато працює, але поки що йому зарано грати в основному складі. Ось і вся молодь Миная.

Всі інші грають в U-19 у Львові. Можна сказати, це ФК Львів, який грає під егідою Минаю. Їхні виступи я не бачив. Віталій та Юрій Михайліви до нас приїжджали, вони перспективні гравці, але ж не будуть кожен раз так їздити, тому що команда базується у Львові, – сказав Шаран в інтерв'ю порталу Український футбол.

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