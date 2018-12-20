Шаран: Олександрія провела першу половину сезону на "п'ятірку"

Наставник Олександрії Володимир Шаран підбив підсумки першої половини сезону УПЛ.

"Якби навіть сказали, що ми будемо боротися за "бронзу", я б не повірив. Перед початком сезону я бачив великі проблеми в нашій обороні. Але нами були внесені термінові корективи. Думаю, допомогло, адже багато матчів команді вдалося зіграти на нуль. А літні новачки в особі Кирила Ковальця і ​​Максима Задераки підсилили гру колективу в атаці.

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Думаю, ніхто не очікував, що в першому турі ми на виїзді обіграємо Карпати. Але я помітив, що ця перемога додала моїм підопічним впевненості. По ходу турніру Олександрія нижче третього місця не опускалася, і це здорово. Зараз я б оцінив нашу роботу на "п'ятірку", і це стосується всіх співробітників клубу, які діяли, як налагоджений механізм. Напевно, наш результат став несподіванкою для всіх", – сказав Шаран порталу Команда 1.