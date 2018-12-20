Динамо перший спаринг на зборах проведе з клубом МЛС

Київське Динамо на зборах у Марбельї зіграє проти америанського Нью-Інгленд Революшн.

Як відомо, зимові збори Динамо пройдуть у іспанській Марбельї.

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Першим суперником киян у рамках підготовки до другої частини сезону буде клуб МЛС Нью-Інгленд Революшн, повідомляє сайт американського клубу.

Матч відбудеться 6 лютого. Початок – о 16:00 за київським часом.

Нью-Інгленд Революшн не потрапив в плей-офф чемпіонату МЛС 2018 року, зайнявши в своїй конференції 8-е місце. Команду тренує знаменитий голкіпер Бред Фрідель, відомий виступами за Ліверпуль і Тоттенхем.