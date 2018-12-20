Динамо перший спаринг на зборах проведе з клубом МЛС

Англія — 06:00 607
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Тоттенхем вперше за 32 роки не пропустив та переміг Арсенал на виїзді
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Коноплянка змарнував фантастичний шанс вирвати для Шальке нічию – його потролив клуб і розкритикували вболівальникиНімеччина — 19 груд 2812
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Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛАнглія — 19 груд 2224
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Миколаїв запалює український футбол: ураганний Twitter, Циганков-2 і респект від Зіброва – з ними не буває нудноОвертайм — 19 груд 1581
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Циганков і його місія нездійсненна: названі 2 клуби, готові платити Динамо мільйони євро за українцяУкраїна — 19 груд 9204
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