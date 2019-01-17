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Шаран назвав головне тактичне завдання Олександрії на зимових зборах

11:13 220 Читать на русском
Шаран назвав головне тактичне завдання Олександрії на зимових зборах
Володимир Шаран / фото із соцмереж

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран хоче урізноманітнити модель гри своє команди.

"Раніше ми використовували дві схеми: 4-2-3-1 та 4-4-2. Мені б хотілося, щоб ми почали використовувати ще одну – 4-3-4.

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От над цим ми будемо працювати на зборах. Мені здається, що в команді є гравці, які здатні адаптуватися до цієї схеми, особливо в опорній зоні. До того ж є нападники, які дуже швидкі, маю на увазі наших флангових форвардів. Тому хотілося б випробувати цю схему під час тренувальної роботи.

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Грати з трьома центральними захисниками (3-4-3) ми спробували, звичайно, але в нас не виходило так грати. Якби залишився в команді Гітченко, можливо, ми і над цією схемою попрацювали", – сказав Шаран в ефірі ТК Футбол.

Теги
Олександрія Олександрія Зимові збори Володимир Шаран Володимир Шаран
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