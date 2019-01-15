Шаран: Для Олександрії третє місце – це мрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про завдання команди у другій частині чемпіонату України.

"Безумовно, мрія нашого президента – зайняти третє місце. І я теж про це мрію. Основне завдання – щоб наша мрія збулася.

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У нас було завдання потрапити до першої шістки. Але апетит приходить під час їжі. Президент прекрасно розуміє, що є такий шанс. І я це розумію, і наші хлопці. Але я не хочу акцентувати на цьому увагу, оскільки було поставлене ​​завдання потрапити в єврокубки.

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Мрія – здобути нагороди. Які будуть медалі – це залежить від наших результатів, від нашої роботи", – сказав Шаран в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".