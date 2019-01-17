В Олександрії немає права викупу контракту Лучкевича

Новачок Олександрії Валерій Лучкевич розповів про умови свого переходу в новий клуб і про початок роботи під керівництвом Володимира Шарана.

"Йдеться про піврічну оренду без права викупу. Але, в деталі я не вникав, просто був радий, що Стандард нарешті мене відпустив. Мене переповнюють позитивні емоції, і тому, конкретні умови переходу не дуже хвилюють. Тут я півроку і за цей час готовий віддати команді всього себе.

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У нас дуже хороший підбір футболістів, тому нічого несподіваного в позиції Олександрії в чемпіонаті я не бачу. Якби не поступилися в останньому турі Львову, були б на другій сходинці.

З партнерів по команді знайомий з Цуріковим, він теж із Запоріжжя. Знаю Паламаря, Грицука... Власне кажучи, всіх заочно знав. Та й хлопці добре прийняли, спасибі їм.

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В плані адаптації все пройшло чудово. Тут не потрібно вчити мову, знайоме середовище. Коли повертаєшся додому, завжди присутнє приємне хвилювання", – зазначив Лучкевич в ефірі каналу "Футбол 1".