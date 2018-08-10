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Шаран: Нам потрібне підсилення у атакувальну лінію

12:39 130 Читать на русском
Шаран: Нам потрібне підсилення у атакувальну лінію
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів, яке підсилення треба команді та поділився очікуваннями від гри проти Арсеналу-Київ.

"Бачу, що нам потрібне підсилення. Це більше стосується атакувальної лінії. Хоча молодь у нас дійсно непогана, бо в минулому сезоні вони зайняли третє місце, і зараз грають непогано, йдуть на першому місці. Однак хочеться, щоб було посилення не тільки молодими, але і більш досвідченими гравцями.

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Думаю, що нас чекає найскладніша гра, якщо порівнювати з тими матчами, які ми вже проводили. Тому що найголовнішим буде налаштувати хлопців на гру психологічно. Думаю, що у нас хлопці серйозні, вони все прекрасно розуміють. Завдання стоїть потрапити до першої шістки, і всі хочуть цього досягти", – цитує Володимира Шарана Sportarena з посиланням на телеканал "Футбол 1".

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