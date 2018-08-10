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Шаран: Нам нужно усиление в атакующую линию

12:39 44 Читати українською
Шаран: Нам нужно усиление в атакующую линию
Владимир Шаран / ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, какое усиление нужно команде и поделился ожиданиями от игры против Арсенала-Киев.

"Вижу, что нам нужно усиление. Это больше касается атакующей линии. Хотя молодежь у нас действительно неплохая, потому что в прошлом сезоне они заняли третье место, и сейчас играют неплохо, идут на первом месте. Однако хочется, чтобы было усиление не только молодыми, но и более опытными игроками.

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Думаю, что нас ждет сложная игра, если сравнивать с теми матчами, которые мы уже проводили. Потому что главным будет настроить ребят на игру психологически. Думаю, что у нас ребята серьезные, они все прекрасно понимают. Задача стоит попасть в первую шестерку, и все хотят этого достичь", – цитирует Владимира Шарана Sportarena со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

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