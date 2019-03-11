Шаран – о ничьей с Олимпиком: У меня очень много претензий к игрокам

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью (1:1) в матче 21-го тура УПЛ с Олимпиком.

"Моя вина в том, что я неправильно выбрал основной состав и тактическое построение на первый тайм. Скажем так, я надеялся на опорных полузащитников, а они, к сожалению, выпали из игры.

Александрия – Олимпик –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

И, конечно, нам повезло в первом тайме, что мы не пропустили, потому что два таких очень хороших момента были у соперника. А во втором тайме, конечно, преимущество было у нас, и мы создали немало голевых моментов.

Побеждая 1:0, надо было такой матч доводить до конца и забивать еще. Но Олимпик остался в меньшинстве, а мы не смогли забить второй мяч. Очень важный второй мяч, чтобы снять все вопросы.

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Поэтому, я считаю, что ничейный результат – закономерный. Олимпик выглядел очень прилично и много прессинговал наших защитников. Претензий к ребятам у меня очень много, но жизнь продолжается, никакой трагедии из этого мы делать не будем, но выводы необходимо сделать перед поединком с Черноморцем", – цитирует Шарана пресс-служба Олимпика.