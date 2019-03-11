toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ

Шаран – о ничьей с Олимпиком: У меня очень много претензий к игрокам

14:12 7 Читати українською
Шаран – о ничьей с Олимпиком: У меня очень много претензий к игрокам
Владимир Шаран / фото: ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью (1:1) в матче 21-го тура УПЛ с Олимпиком.

69’ Кирилл Ковалец
 
Максим Тейшейра 83’
Матар Дийе 88’

"Моя вина в том, что я неправильно выбрал основной состав и тактическое построение на первый тайм. Скажем так, я надеялся на опорных полузащитников, а они, к сожалению, выпали из игры.

Александрия – Олимпик –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

И, конечно, нам повезло в первом тайме, что мы не пропустили, потому что два таких очень хороших момента были у соперника. А во втором тайме, конечно, преимущество было у нас, и мы создали немало голевых моментов.

Побеждая 1:0, надо было такой матч доводить до конца и забивать еще. Но Олимпик остался в меньшинстве, а мы не смогли забить второй мяч. Очень важный второй мяч, чтобы снять все вопросы.

Александрия расписала результативную ничью с Олимпиком

Поэтому, я считаю, что ничейный результат – закономерный. Олимпик выглядел очень прилично и много прессинговал наших защитников. Претензий к ребятам у меня очень много, но жизнь продолжается, никакой трагедии из этого мы делать не будем, но выводы необходимо сделать перед поединком с Черноморцем", – цитирует Шарана пресс-служба Олимпика.

Теги
Владимир Шаран Владимир Шаран Александрия Александрия Александрия - Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
6
мин
Рома
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук