"Чи хотів покинути Динамо заради ігрової практики? Так, було таке. Я приходив до Ігоря Михайловича і говорив: "Якщо мене не бачить тренер, то чому мені потрібно втрачати рік своєї ігрової практики? Я краще б пішов в оренду пограти".

Динамо оформило перший зимовий трансфер – батько гравця підтвердив перехід

Але Суркіс сказав мені "ні", а якщо він так говорить, то щось знає. І я повністю з ним згоден – як він скаже, так і буде. Але там уже була така стадія, що якби Ігор Михайлович сказав "так", я би перейшов в інший клуб", – зазначив Шапаренко у шоу Трендець.

До слова, Микола у поточному сезоні став повноцінним гравцем основи Динамо, відігравши у 20 матчах та записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі