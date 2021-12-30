"Хотел ли покинуть Динамо ради игровой практики? Да, было такое. Я приходил к Игорю Михайловичу и говорил: "Если меня не видит тренер, то почему мне нужно терять год своей игровой практики? Я лучше бы ушел в аренду поиграть".

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Но Суркис сказал мне "нет", а если он так говорит, то что-то знает. И я полностью с ним согласен – как он скажет, так и будет. Но там уже была такая стадия, если бы Игорь Михайлович сказал "да", я бы перешел в другой клуб", – отметил Шапаренко в шоу Трендец.

К слову, Николай в текущем сезоне стал полноценным игроком основы Динамо, сыграв в 20 матчах и записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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