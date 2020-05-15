Шапаренко отказал Шахтеру ради Динамо

Хавбек Динамо Николай Шапаренко сделал неожиданное признание.

"У меня были предложения от Шахтера, но выбрал Динамо, потому что с детства болел за этот клуб.

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Когда поступило предложение от киевлян, не раздумывая, сразу же перешел", – цитирует Николая Telegram-канал Записки Динамовца.

Напомним, 21-летний полузащитник присоединился к Динамо в 2015-м, перейдя из Ильичевца. В нынешнем сезоне УПЛ Шапаренко провел 8 матчей, в которых отметился голом.

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