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Шапаренко хотів покинути Динамо – хавбеку не подобався його статус у клубі

19:26 1707 Читать на русском
Шапаренко хотів покинути Динамо – хавбеку не подобався його статус у клубі
Микола Шапаренко / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Микола Шапаренко зізнався, що розглядав пропозиції від інших команд перед початком сезону 2019/20.

"Так, я міг піти в оренду – потрібна була лише згода Ігоря Михайловича Суркіса, і я переходжу. Я сам хотів, адже це дуже важко – я хочу грати, пройшов етап U-21 і дубля, мені хочеться грати в основі більше.

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А коли тебе знову відправляють в U-21, то розумієш, що все це в тебе вже було. Не те що б мотивація зникла, але настрою виступати за U-21 вже немає. Я дуже хотів піти, щоб грати", – пояснив Шапаренко в ефірі Трендець.

Додамо, що 21-річний хавбек Динамо у поточному сезоні зіграв 9 матчів у всіх турнірах та забив один гол.

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Теги
Динамо Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Ігор Суркіс
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