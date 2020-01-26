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Шапаренко і Караваєв влаштували дуель за каву та шоколадку на тренуванні Динамо

19:15 1090 Читать на русском
Шапаренко і Караваєв влаштували дуель за каву та шоколадку на тренуванні Динамо
Микола Шапаренко / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Микола Шапаренко розповів про особливе суперництво з Олександром Караваєвим на тренуваннях команди.

"Ми і в Києві після тренувань часто "рубаємося" у два дотики. Ось і зараз вирішили залишитися, пограти.

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Сьогодні я програв, досвід взяв своє. Нічого, відіграюся. Гра триває до трьох втрат м’яча. Приз – чашка кави або шоколадка. Сьогодні я програв, тепер повинен принести Сашкові кави тоді, коли він захоче. Усе добре, ми втягнулися в роботу. Можна сказати, вийшли на фінішну пряму першого збору. Вранці була робота над тактикою. Моделювали ігрові ситуації, група атаки відпрацьовувала пресинг, група оборони – вихід з-під пресингу. Ввечері були ігрові вправи", – сказав Шапаренко у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, завтра (27 січня) "біло-сині" проведуть спаринг проти брестського Динамо, початок о 16:00 за київським часом.

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Зимові збори Олександр Караваєв Олександр Караваєв Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо
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