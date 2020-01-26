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Шапаренко и Караваев устроили дуэль за кофе и шоколадку на тренировке Динамо

19:15 157 Читати українською
Шапаренко и Караваев устроили дуэль за кофе и шоколадку на тренировке Динамо
Николай Шапаренко / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Николай Шапаренко рассказал об особом соперничестве с Александром Караваевым на тренировках команды.

"Мы и в Киеве после тренировок часто "рубимся" в два касания. Вот и сейчас решили остаться, поиграть.

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Сегодня я проиграл, опыт взял свое. Ничего, отыграюсь. Игра продолжается до трех потерь мяча. Приз – чашка кофе или шоколадка. Сегодня я проиграл, теперь должен принести Саше кофе тогда, когда он захочет. Все хорошо, мы втянулись в работу. Можно сказать, вышли на финишную прямую первого сбора. Утром была работа над тактикой. Моделировали игровые ситуации, группа атаки отрабатывала прессинг, группа обороны – выход из-под прессинга. Вечером были игровые упражнения", – сказал Шапаренко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, завтра (27 января) "бело-синие" проведут спарринг против брестского Динамо, начало в 16:00 по киевскому времени.

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