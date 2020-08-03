Шапаренко розповів про особливості тренувань Динамо під керівництвом Луческу

"Зараз, на початку, ми знайомимося з новими вправами. Тренування у нас дуже інтенсивні. Потрібно виконувати великий обсяг роботи, багато рухатися з м'ячем. У Луческу європейський підхід, це відразу помітно. Всій команді дуже подобається тренувальний процес, всі слухають тренера і намагаються виконувати його вимоги.

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Чи була індивідуальна розмова з новим тренером? Поки ні. Він всіх збирає на теоретичні заняття, де розповідає свою філософію гри: як він її бачить, що хоче бачити від нас.

Головна наша мотивація – стати тими, ким нас вже довгий час хочуть бачити вболівальники – чемпіонами. Звичайно, те, що Ігор Михайлович приїжджає і підтримує нас зараз, багато коштує. Це означає, що в нас вірять, і ми повинні виправдати цю довіру", – розповів Шапаренко для офіційного сайту киян.

У минулому сезоні УПЛ Микола провів 15 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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