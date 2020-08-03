Шапаренко рассказал об особенностях тренировок Динамо под руководством Луческу

"Сейчас, в начале, мы знакомимся с новыми упражнениями. Тренировки у нас очень интенсивные. Нужно выполнять большой объем работы, много двигаться с мячом. У Луческу европейский подход, это сразу заметно. Всей команде очень нравится тренировочный процесс, все слушают тренера и стараются выполнять его требования.

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Была ли индивидуальная беседа с новым тренером? Нет пока. Он всех собирает на теоретические занятия, где рассказывает свою философию игры: как он ее видит, что хочет видеть от нас.

Главная наша мотивация – стать теми, кем нас уже долгое время хотят видеть болельщики – чемпионами. Конечно, то, что Игорь Михайлович приезжает и поддерживает нас сейчас, много стоит. Это значит, что у нас верят, и мы должны оправдать это доверие", – рассказал Шапаренко для официального сайта киевлян.

В прошлом сезоне УПЛ Николай провел 15 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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