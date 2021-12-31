"Все змінилося вже у перший день. Луческу відразу сказав, що не хоче від нас біганини, а хоче розумних гравців, які думають на футбольному полі і приймають правильні рішення.

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Сказав, що розпочинаємо все з чистого аркуша – ніхто не буде дивитися на попередні заслуги, потрібно доводити тут і зараз. А на третій чи четвертий день він підійшов до мене і сказав, що я повинен рости, працювати на максимумі і прагнути в Європу", – сказав Шапаренко у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо у липні 2020 року – румун уклав з київським клубом угоду терміном на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік.

Шапаренко приєднався до Динамо у липні 2015 року. У поточному сезоні провів за киян 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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