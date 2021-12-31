"Все изменилось уже в первый день. Луческу сразу сказал, что не хочет от нас беготни, а хочет умных игроков, которые думают на футбольном поле и принимают правильные решения.

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Сказал, что начинаем все с чистого листа – никто не будет смотреть на предыдущие заслуги, нужно доказывать здесь и сейчас. А на третий или четвертый день он подошел ко мне и сказал, что я должен расти, работать на максимуме и стремиться в Европу", – сказал Шапаренко в программе "Трендец".

Напомним, Луческу возглавил Динамо в июле 2020 года – румын заключил с киевским клубом соглашение сроком на 2 года с возможностью пролонгации еще на год.

Шапаренко присоединился к Динамо в июле 2015 года. В текущем сезоне провел за киевлян 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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