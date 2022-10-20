Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко зізнався, як йому було неприємно передивлятись епізод з важкою травмою, якої зазнав у поєдинку Ліги Європи.

"Дуже боляче дивитися повтор епізоду з травмою. Відразу згадую біль, який я відчував. Раз 20 переглядав той момент, він потрапляв мені в рекомендації в тік-тоці. Щоразу, коли бачив це, відвертав голову.

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Одразу після травми зателефонував тату, я йому сказав, що їду робити МРТ і попередив, що, скоріше за все, буде важка травма. Також багато хто з гравців подзвонив, підтримав. Попов та Бурда, у яких були травми коліна, давали поради, розповідали що на мене чекає, та до чого потрібно бути готовим", – розповів Шапаренко на YouTube-каналі Влада Седан.

Нагадаємо, 23-річний хавбек зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче. 14 вересня його успішно прооперували в Барселоні в клініці Рамона Кугата. На відновлення йому знадобиться близько шести місяців. Микола встиг відіграти 9 матчів у поточному сезоні, забивши 1 гол.

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