Півзахисник Динамо Микола Шапаренко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав відео перших кроків післяопераційної реабілітації.

Шапаренка прооперували в Барселоні – лідер Динамо записав звернення до одноклубників з лікарняної палати

Нагадаємо, 23-річний хавбек зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче. 14 вересня його успішно прооперували в Барселоні в клініці Рамона Кугата. На відновлення йому знадобиться близько шести місяців.

До слова, у сезоні 2022/23 Шапаренко був незамінним гравцем у команді Мірчі Луческу. Півзахисник відіграв усі 9 матчів та записав до свого активу 1 гольовий пас.

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