Полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко признался, как ему было неприятно просматривать эпизод с тяжелой травмой, которую получил в поединке Лиги Европы.

"Очень больно смотреть повтор эпизода с травмой. Сразу вспоминаю боль, которую я испытывал. Раз 20 просматривал тот момент, он попадал мне в рекомендации в ток-токе. Каждый раз, когда видел это, отворачивался.

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Сразу после травмы позвонил папе, я ему сказал, что еду делать МРТ и предупредил, что, скорее всего, будет тяжелая травма. Также многие игроки позвонили, поддержали. Попов и Бурда, у которых были травмы колена, давали советы, рассказывали что меня ждет, и к чему нужно быть готовым", – рассказал Шапаренко на YouTube-каналі Влада Седан.

Напомним, 23-летний хавбек испытал разрыв передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче. 14 сентября его успешно прооперировали в Барселоне в клинике Рамона Кугата. На восстановление ему уйдет около шести месяцев. Николай успел отыграть 9 матчей в текущем сезоне, забив 1 гол.

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