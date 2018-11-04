Шапаренко отримає виклик у збірну України, – FootballHub

Хавбек Динамо Микола Шапаренко буде викликаний до складу збірної України.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив викликати молодого хавбека Динамо Миколу Шапаренка, повідомляє FootballHub на своїй сторінці у твіттері.
Шевченко: Гол Шапаренка – це теж підтвердження його прогресу
20-річний півзахисник у останніх двох матчах за Динамо забив 3 голи. Спочатку Шапаренко відзначився дублем у кубковому матчі проти Миная, а також забив гол у ворота Шахтаря.
Україна – Туреччина: товариський матч замість Дніпро-Арени може відбутися за кордоном
Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада проти Словаччини в рамках Ліги Націй, а 20 листопада проведе товариський матч проти збірної Туреччини.