Шапаренко отримає виклик у збірну України, – FootballHub

Хавбек Динамо Микола Шапаренко буде викликаний до складу збірної України.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив викликати молодого хавбека Динамо Миколу Шапаренка, повідомляє FootballHub на своїй сторінці у твіттері.

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20-річний півзахисник у останніх двох матчах за Динамо забив 3 голи. Спочатку Шапаренко відзначився дублем у кубковому матчі проти Миная, а також забив гол у ворота Шахтаря.

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Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада проти Словаччини в рамках Ліги Націй, а 20 листопада проведе товариський матч проти збірної Туреччини.