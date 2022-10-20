Шапаренко назвав оригінальну причину провалу Динамо на старті сезону
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився думками щодо кризи кияни, яка збіглась зі стартом чемпіонату України.
"Я гадаю, що це просто втома. Коли ти граєш у Франції, наступного дня їдеш до Львова більше як добу, то воно буде позначатись на твоїй грі. Чи пов'язую я результати Динамо тільки з цим? Так", – поділився Шапаренко на YouTube-каналі Влада Седан.
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Додамо, що кияни після непоганого відрізку в кваліфікації Ліги чемпіонів різко здали після вильоту від Бенфіки. "Біло-сині" наразі останні в групі Ліги Європи, а в чемпіонаті посідають восьме місце.
Нагадаємо, 23-річний хавбек зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче. 14 вересня його успішно прооперували в Барселоні в клініці Рамона Кугата. На відновлення йому знадобиться близько шести місяців. Микола встиг відіграти 9 матчів у поточному сезоні, забивши 1 гол.
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