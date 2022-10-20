"Я гадаю, що це просто втома. Коли ти граєш у Франції, наступного дня їдеш до Львова більше як добу, то воно буде позначатись на твоїй грі. Чи пов'язую я результати Динамо тільки з цим? Так", – поділився Шапаренко на YouTube-каналі Влада Седан.

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Додамо, що кияни після непоганого відрізку в кваліфікації Ліги чемпіонів різко здали після вильоту від Бенфіки. "Біло-сині" наразі останні в групі Ліги Європи, а в чемпіонаті посідають восьме місце.

Нагадаємо, 23-річний хавбек зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче. 14 вересня його успішно прооперували в Барселоні в клініці Рамона Кугата. На відновлення йому знадобиться близько шести місяців. Микола встиг відіграти 9 матчів у поточному сезоні, забивши 1 гол.

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