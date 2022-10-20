"Причина провала Динамо? Я думаю, что это просто усталость. Когда ты играешь во Франции, на следующий день едешь во Львов больше суток, то оно будет отмечаться на твоей игре. Связываю ли я результаты Динамо только с этим? Да", – поделился Шапаренко на YouTube-каналі Влада Седан.

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Добавим, что киевляне после неплохого отрезка в квалификации Лиги чемпионов резко сдали после вылета от Бенфики. "Бело-синие" пока последние в группе Лиги Европы, а в чемпионате занимают восьмое место.

Напомним, 23-летний хавбек испытал разрыв передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче. 14 сентября его успешно прооперировали в Барселоне в клинике Рамона Кугата. На восстановление ему уйдет около шести месяцев. Николай успел отыграть 9 матчей в текущем сезоне, забив 1 гол.

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