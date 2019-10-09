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Шапаренко: Молодіжна чи національна збірна – я завжди радий виклику

09:27 613 Читать на русском
Шапаренко: Молодіжна чи національна збірна – я завжди радий виклику
Микола Шапаренко / УАФ

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко прокоментував свій виклик у молодіжну збірну України на відбірковий матч до Євро-2021 проти Румунії U-21.

"Ми знаємо, що збірна Румунії – дуже сильна команда, у якій є дуже хороші гравці. Ближче до матчу розберемо їх детальніше.

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Щодо мого виклику в молодіжку скажу, що виклик у будь-яку збірну для мене важливий. Молодіжна чи національна – завжди радий приїжджати у збірну", – сказав Шапаренко у коментарі Футбол News.

Зазначимо, раніше Шапаренко регулярно викликався до табору національної збірної України, але через відсутність ігрової практики в першій команді Динамо цього разу не потрапив у список Андрія Шевченка.

Нагадаємо, молодіжна збірна України зіграє виїзний матч проти однолітків з Румунії 10-го жовтня в Плоєшті, початок – о 20:30.

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Микола Шапаренко Микола Шапаренко Збірна України U-21
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