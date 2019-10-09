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Шапаренко: Молодежная или национальная сборная – я всегда рад вызову

09:27 47 Читати українською
Шапаренко: Молодежная или национальная сборная – я всегда рад вызову
Николай Шапаренко / УАФ

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал свой вызов в молодежную сборную Украины на отборочный матч Евро-2021 против Румынии U-21.

"Мы знаем, что сборная Румынии – очень сильная команда, у которой есть очень хорошие игроки. Ближе к матчу разберем их подробнее.

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Что касается моего вызова в молодежку, то скажу, что вызов в любую сборную для меня важен. Молодежная или национальная – всегда рад приезжать в сборную", – сказал Шапаренко в комментарии Футбол News.

Отметим, ранее Шапаренко регулярно вызывался в национальную сборную Украины, но из-за отсутствия игровой практики в первой команде Динамо в этот раз не попал в список Андрея Шевченко.

Напомним, молодежная сборная Украины сыграет выездной матч против сверстников из Румынии 10-го октября в Плоеште, начало – в 20:30.

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Николай Шапаренко Николай Шапаренко Сборная Украины U-21
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