Шапаренко: Молодежная или национальная сборная – я всегда рад вызову

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал свой вызов в молодежную сборную Украины на отборочный матч Евро-2021 против Румынии U-21.

"Мы знаем, что сборная Румынии – очень сильная команда, у которой есть очень хорошие игроки. Ближе к матчу разберем их подробнее.

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Что касается моего вызова в молодежку, то скажу, что вызов в любую сборную для меня важен. Молодежная или национальная – всегда рад приезжать в сборную", – сказал Шапаренко в комментарии Футбол News.

Отметим, ранее Шапаренко регулярно вызывался в национальную сборную Украины, но из-за отсутствия игровой практики в первой команде Динамо в этот раз не попал в список Андрея Шевченко.

Напомним, молодежная сборная Украины сыграет выездной матч против сверстников из Румынии 10-го октября в Плоеште, начало – в 20:30.

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